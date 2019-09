Confirma AMLO que soldados podrán actuar en legítima defensa

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fuerzas Armadas y elementos de la Guardia Nacional se puedan defender ante las agresiones, siempre y cuando no se abuse del uso de la fuerza.

Esto debido a que tras la indicación de ni usar la fuerza, se han vuelto recurrentes las agresiones a la Fuerzas Armadas, desde manifestantes, migrantes y delincuentes, por lo que mandos de la Sedena advirtieron que responderán agresiones en legítima defensa.

Ante ello, el presidente confirmó que esto fue autorizado, “la recomendación es que no haya abusos del poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes que habían razias y masacres, eso está prohibido, eso no se permite, nadie tiene permitido ejecutar ni rematar a nadie", afirmó.

Aunado a ello, reiteró que el Ejército y Marina están actuando con mucha responsabilidad para regular el uso de la fuerza con respeto a los derechos humanos.