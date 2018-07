Confía Peña Nieto que en agosto concluya renegociación del TLCAN

Notimex - El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que existen las condiciones para que en agosto próximo concluyan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y se logre un acuerdo en favor de los tres países que lo integran.

En la reunión plenaria del Consejo Nacional Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, destacó el diálogo con Estados Unidos y Canadá "estamos sentados a la mesa los tres socios" y están resueltos a imprimirle mayor celeridad a la negociación.

En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal confió en que el ritmo que se tiene pueda permitir que en agosto se cierre el acuerdo en favor de los tres países que integran la región de Norteamérica, aunque advirtió que no se trata de establecer una fecha fatal.

Afirmó además que el nuevo gobierno no está ausente de esta negociación, pues colabora para ser parte y estar presente en las mesas de diálogo, "lo que genera mayor certidumbre en lo doméstico" y para los socios comerciales participantes en el acuerdo.

Al respecto, Peña Nieto indicó que el hecho de que participen los funcionarios del equipo de transición del próximo gobierno federal genera un mensaje de tranquilidad y confianza en este proceso.

En entrevista, al finalizar el encuentro con los miembros del Consejo Nacional Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), el presiente Peña Nieto se dijo optimista de llegar a una buena negociación en este proceso.

Aunque es muy pronto para decir si hay resultados de la negociación que se reinició la víspera, insistió en que se puede ser optimista de obtener un buen resultado en el corto plazo.

El mandatario federal sostuvo que la negociación deberá ser necesariamente trilateral, conforme a las instrucciones que han recibido los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque hay temas que todavía no están definidos y algunas propuestas que no resulten aceptables, la negociación puede avanzar y estar concluida antes de que finalice el mes de agosto, insistió, pero ratificó que México no avalará ninguna condición que represente perjuicio para México.

Es importante, señaló, el avance que se pueda tener en estas pláticas donde participan los negociadores de los tres países, si bien todavía es temprano para hacer un balance definitivo.

Durante el evento con los industriales, dejó claro que recomendará al próximo gobierno mantener aquellas políticas que han dado resultados positivos en la generación de empleos formales bien remunerados de ese sector.

Además, agradeció a los empresarios su confianza en México y advirtió que gracias a las reformas estructurales en el mediano y largo plazo se podrá tener un país más competitivo.