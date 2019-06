Concede Tribunal suspensión de obra de Santa Lucía

Información nacional - 04/06/2019 10:34 a.m.

Un tribunal ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional General "Felipe Ángeles" en Santa Lucía hasta que el gobierno federal compruebe que cuenta con estudios y permisos de impacto ambiental.

De acuerdo con El Universal, el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México otorgó la suspensión al director de la empresa textilera Novalan, S. A. de C. V., Juan Ramón Morera Mitre.

La suspensión es de carácter provisional y para proteger el medio ambiente, cita la resolución, pero aclara que no prohíbe la construcción del aeropuerto.

"Se concede al quejoso la suspensión provisional de las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente", se lee en la resolución del Tribunal Colegiado publicado por El Universal.

Ante esta situación, la medida estará vigente hasta que un juez resuelva la suspensión definitiva, y de concederla, estará vigente hasta que sea dictada sentencia en el amparo.

"Es de capital importancia precisar que la suspensión provisional, así concedida, no hace más que proteger el medio ambiente, conforme a los principios de precaución, indubio pronatura, no regresividad, razonabilidad y flexibilidad, anteriormente desarrollados en la presente ejecutoria; de forma que no se prohíbe la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que su construcción se paralice hasta en tanto se verifique que cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conforme a las leyes y reglamentos correspondientes", señala la sentencia.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que aún no hay obras en curso y se siguen esperando los dictámenes en materia ambiental, en tanto, aclaró que la decisión del juez será respetada.