Combate a corrupción y triplicar recaudación, objetivos de aduanas

Combatir la corrupción, triplicar la recaudación a través de las aduanas y una nueva legislación en la materia son algunos de los objetivos de la reforma denominada "Estrategia Nacional Aduanera" a impulsar por esta administración, pues "la Cuarta Transformación llegó a las aduanas".

El titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Ricardo Peralta Saucedo, destacó ya están dando frutos las primeras acciones implementas en los más 120 días de este gobierno, pues 18 funcionarios han sido vinculados a proceso por presuntos actos de corrupción y aumentó 35 por ciento la recaudación.

Afirmó que la seguridad será una prioridad en las 49 aduanas del país, pues "si se hubiera hecho esto en el pasado, no hubieran ingresado las miles de armas que tienen es nuestro país hecho un panteón".

En entrevista con Notimex, adelantó que se buscará que la AGA deje de formar parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se convierta en un órgano desconcentrado que dependa directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, se impulsa la figura de "Aduana Social", mediante la cual se busca que los bienes en abandono en las aduanas, como ropa o calzado, entre otros, sean susceptibles de donación, para que instituciones de beneficencia los entreguen a las personas que más los necesitan

"La Cuarta Transformación ya llegó a las aduanas de México", subrayó el funcionario al explicar que esto significa la lucha contra la corrupción, acabar con la impunidad, tecnificar y modernizar las aduanas, así como agilizar y facilitar el comercio exterior.

De acuerdo con Peralta Saucedo, quien es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo y fue aspirante a Fiscal Anticorrupción, encontró a la AGA "desdibujada" y subutilizada en cuanto a la tecnología y, por ello el objetivo es recuperar la marca Aduanas México.

"Está desdibujada porque no se sabe si es una oficina de impuestos, una oficina que recauda solamente o se trata de una institución con el corte mundial que es no solamente de recaudación por IVA, nada más, o la recaudación de otros impuestos y, además, un ente de seguridad nacional, como funciona en todo el mundo".

Estrategia Nacional Aduanera

El administrador General de Aduanas dijo que por ello se emprenderá una reforma en el sistema aduanero denominada "Estrategia Nacional Aduanera", es decir, la Cuarta Transformación de las aduanas de México.

La Estrategia implica la recuperación de la marca Aduanas de México, inversión en infraestructura y modernización para agilizar y facilitar el comercio, a fin de tener mayor recaudación y controles suficientes para que la seguridad nacional se vea blindada a través de todos estos procesos.

Para ello se propone el uso de tecnología no intrusiva en las aduanas de la frontera norte y en las marítimas, para revisar carga pesada y ligera en menos de cinco minutos, lo que incidirá en 80 por ciento en los tiempos de espera, aumentará la recaudación y se traducirá en una detonación económica para todo el país.

Combate a la corrupción

Para el funcionario, el combate a este fenómeno social es el principal objetivo de las aduanas de México, para lo cual se ha incrementado la percepción de riesgo y esto se ha traducido en un incremento de la recaudación a través de las aduanas hasta en 35 por ciento respecto al año anterior.

Este aumento en la percepción de riesgo implica que al ver los resultados que da la autoridad contra la corrupción y la impunidad, la gente prefiere respetar la ley, pagar los impuestos y declarar la mercancía correctamente, en vez de utilizar mecanismos de corrupción para dejar de pagar o dejar de utilizar el sistema aduanero.

Por ello, desde el principio del actual gobierno, la AGA implementó el programa Fuerza Anticorrupción y se establecieron sistemas para denunciar actos de corrupción a través de cuentas en Twitter y vía telefónica.

Esto ha dado como resultado que a la fecha 18 trabajadores de la AGA han sido separados de sus cargos y vinculados a proceso por distintos hechos delictivos, como el caso una persona que intentó pasar de Estados Unidos a México mil 400 cargadores de AK-47, haciéndolos pasar por material eléctrico.

Como parte de la "Estrategia Nacional Aduanera" se propiciará que estos espacios tengan un marco legal adecuado, para lo cual se buscará que México se adhiera al Convenio de Kyoto Revisado que obliga a la transparencia, tecnificación, agilización y facilitación del comercio exterior a través de las aduanas.

Nueva Ley Aduanera

Otro objetivo es abrogar la actual Ley Aduanera y tener una nueva, para lo cual se ha iniciado un proceso de recepción de propuestas de todos los operadores y actores de comercio exterior, a fin de que eventualmente se pueda poner a consideración del Congreso.

Es necesaria esta nueva Ley Aduanera, ejemplificó, porque actualmente las notificaciones de procesos administrativos todavía se hacen por correo postal, lo que es "inaudito" en el actual mundo digital.

Como parte de la Estrategia Nacional Aduanera también se desarrollará infraestructura y se modernizarán todas las instalaciones en los cruces fronterizos del norte y sur del país, pues "queremos contribuir a la pacificación del país utilizando la tecnología".

También se modernizarán las aduanas aeroportuarias, donde no hay identificadores conocidos como "body scan", con los cuales en menos de cuatro segundos se sabe si una persona ingirió alguna cápsula con cocaína u otra sustancia que ponga en riesgo su vida y la salud pública al querer ingresar sustancias tóxicas a México o cualquier otra parte del mundo.

Asimismo, se buscará integrar a la AGA con otras áreas de seguridad nacional a través de Plataforma México, y se propicia la creación del Instituto Nacional de Capacitación Aduanera y de Comercio Exterior.

Convertir a la AGA en Agencia Nacional de Aduanas

Peralta Saucedo adelantó que para darle el nivel institucional y operativo que requiere la AGA, diversos organismos empresariales y la propia institución proponen que se convierta en un organismo desconcentrado que dependa directamente de Hacienda. "Puede ser la Agencia Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Aduanas o simplemente Aduanas de México".

"Tenemos un dique administrativo, burocracia, que no nos permite crecer como quisiéramos que esto significa recaudación para todo el país, es decir, no es un tema de un proyecto, de un grupo, no, es un tema de Estado, es un tema de política pública económica y financiera que México requiere cuanto antes".

Triplicar recaudación a través de aduanas y mejorar seguridad

El funcionario sostuvo que con mayor percepción de riesgo, así como con el uso de tecnología y la modernización de las aduanas, se podrá duplicar y hasta triplicar el ingreso por recaudación en las aduanas en por lo menos cuatro años.

Refirió que el año pasado recuperaron 949 mil millones de pesos de recaudación en las aduanas y solamente en los tres primeros meses del año se incrementó la recaudación solo por mayor percepción de riesgo.

De acuerdo con las proyecciones de la AGA, si la Aduana de Nuevo Laredo, la más importante del país, contribuye con 41 por ciento de los recursos que se recaudan al año con un horario de ocho horas de operación, si se duplican estas horas, solo en esta aduana se obtendrían los 940 mil millones de pesos recaudados en 2018.

Así, con la implementación de la Estrategia Nacional Aduanera, que implicará invertir en infraestructura y tecnología en las 49 aduanas del país y llevar la operación a 24 horas, ese mismo año la recaudación aumentaría 50 por ciento respecto a 2018, el siguiente duplicarla y en 2021 triplicar la cifra.

En materia de seguridad, el titular de la AGA afirmó que es una prioridad, para lo cual se ha reactivado la operación de un centro electrónico de procesamiento de datos, el cual estaba subutilizado en el pasado y prácticamente tenía sin vigilancia a las aduanas.

Ahora, en estos primeros cuatro meses de operación, ha permitido incautar en las aduanas más de mil 700 armas y a prácticamente una tonelada por mes de distintas drogas, que si hubieran llegado a mercado de Estados Unidos significaría una cifra de más de mil 500 millones de dólares.

"Nosotros somos un factor de seguridad nacional, de seguridad pública muy importante, de alto nivel, que si subiera hecho esto en el pasado, no hubieran ingresado las miles de armas que tienen es nuestro país hecho un panteón", sostuvo el funcionario al señalar que la seguridad nacional es un prioridad para la AGA.

Peralta Saucedo informó que en fechas recientes ha sostenido reuniones con sus contrapartes en Washington, a fin de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Estados Unidos, y anunció que en un par de meses habrá un acuerdo bilateral en materia aduanera.