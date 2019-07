CNDH encubrió práctica de tortura en caso Ayotzinapa: activistas

Advirtieron que el video que muestra la tortura de una persona detenida por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acredita que la CNDH encubrió esa práctica con una recomendación

Información nacional - 24/06/2019 09:24 a.m.

Notimex -

Organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", advirtieron que el video que muestra la tortura de una persona detenida por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acredita que la CNDH encubrió esa práctica con una recomendación.

En un comunicado, indicaron que el material confirma lo que la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había reportado en su informe Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa: la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que figura Carlos “N”, la persona que aparece en el video.

Refirieron que en respuesta a esos señalamientos, la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Físcalía General de la República (FGR)- negó haber construido la “verdad histórica” con base en torturas, y reconoció que solamente verificó vejaciones en dos casos.

Las organizaciones Servicios y Asesoría por La Paz, así como los centros de Derechos Humanos de la Montaña y Miguel Agustín Pro reprocharon que a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. ”Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR en esta administración”.

También evidenciaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación sobre Ayotzinapa evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo la hubo en ocho de ellos.

Respecto al detenido Carlos “N”, recordó que la CNDH concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o a descargas eléctricas, pese a la abundancia de pruebas y a la reiterada denuncia del detenido.

“La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos en los que la tortura es flagrante; por lo que se confirman los sesgos y limitaciones de su recomendación”, advirtieron.

Según las organizaciones firmantes, el video confirma que en la investigación del caso Ayotzinapa se usó tortura: “Acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable y reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal”.

La confirmación gráfica y pública de la existencia de tortura en el caso bajo mayor escrutinio público, confirma que los importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República.

Advirtieron que si esta institución no investiga decididamente quiénes violaron los derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no hace nuevas acusaciones y se apoya más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer el caso.

Además, los organismos de derechos humanos señalaron que el video difundido recuerda que está pendiente investigar a los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia.

Resaltaron que al día de hoy, varios de esos funcionarios siguen sin rendir cuentas, incluso en puestos de responsabilidad pública; tal es el caso de una de las personas señaladas a partir del material audiovisual, aunque con la aparición del video la persona se separó de su cargo en un gobierno estatal, lo que es insuficiente, pues lo que corresponde es que se le investigue y, en su caso, se le sancione.

La sanción a los responsables es indispensable para que esta realidad cambie, advirtieron los activistas.