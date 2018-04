Cierra mercado accionario con pérdida de 0.68 por ciento

Notimex - Con cifras definitivas, el S&P/BMV IPC concluyó con un retroceso de 343.91 puntos respecto a su nivel previo, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en 48 mil 434.39 unidades.



En la plaza bursátil local se operó un volumen de 206.2 millones de títulos, por un importe económico de ocho mil 36.5 millones de pesos, donde 44 emisoras ganaron, 68 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio.

Mientras que en Estados Unidos, el Dow Jones ganó 0.87 por ciento, el Standard and Poor's 500 subió 0.81 por ciento y el Nasdaq 0.70 por ciento.

De acuerdo con Banco Base, en una jornada con pocos indicadores económicos, los mercados de capitales cerraron con rendimientos mixtos.

Al comienzo de la semana no se observó aversión al riesgo relacionada con la intervención militar de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Siria, ya que no hubo represalias inmediatas y los mercados consideran que no habrá consecuencias por dicha acción militar.

No obstante, la institución financiera indicó que los inversionistas seguirán cautelosos, ya que las tensiones geopolíticas podrían resurgir rápidamente.