'Cervezas industriales ¡no son cerveza!', afirman productores

Por: Francisco Cepeda





Productores pequeños señalan que la cerveza industrial en México en realidad no es cerveza.

Directivos de pequeños cerveceros alegan que los grandes productores de cerveza como Modelo y Heineken hoy sostienen una barrera de entrada mediática contra los productores artesanales.

Indican que en juego está el dominio por la preferencia del consumidor.

El mercado es grande, y México es el tercer mayor consumidor del mundo, sólo detrás de China y Estados Unidos, con una producción de más de 110 millones de hectolitros por año.

Las cervezas industriales acaparan más del 98% y producen más de 31,000 millones de botellas y latas de cerveza por año. Cantidad que se traduce en más de 85 millones de botellas diarias.

En el epicentro de la batalla por el consumidor se lucha por definir que es una verdadera cerveza, ya que las cervezas industriales utilizan ingredientes ajenos a los reconocidos en el mundo. De acuerdo a la ley de pureza definida desde hace más de 500 años, la cerveza sólo debe llevar cuatro ingredientes que son: lúpulo, malta, agua y levadura. Sin embargo, para reducir costos y tiempo de producción, los productores industriales utilizan fructosa y arroz entre otros ingredientes. ´´Al utilizar otros ingredientes, las bebidas de los productores industriales dejan de hacer ´cerveza´, lo que fabrican son bebidas que se parecen a la cerveza, pero no lo son´´, afirmó Guillermo Garza, director de finanzas de Non Plus Ultra, "Cerveza que sí es Cerveza".

´´El mercado es enorme y nosotros apenas comenzamos, pero competir por precio es difícil, ya que nuestros ingredientes sí son los reconocidos y ellos hacen un producto barato que no debería llevar el nombre de cerveza´´, agregó.

Otras fuentes conocedoras afirman que la cantidad de ingredientes diferentes utilizados por las cervezas industriales es muy elevada. Afirman que más de 50% de algunas cervezas están elaboradas con otros elementos.

Desde el año 1516 quedó definido que contiene la cerveza pura. En Alemania bajo la afamada ´´Ley de Pureza´´ quedaron claras las sustancias exclusivas válidas para calificar una bebida como cerveza.

En algunos países de Europa no se permite llamar ´cerveza´ a una bebida que contenga un ingrediente adicional al lúpulo, malta, agua y levadura.

De acuerdo al sitio alemán www.alumniportal-deutschland.org, en 1906 se ratificaron los elementos, y hoy en Europa se guarda estricto apego a éstos. ´´En México hay mucha desinformación. La ´´´Cerveza´ que Sí es Cerveza´´ como Non Plus Ultra, no puede tener más que cuatro elementos y el fabricar industrialmente utilizando otros ingredientes es hacer una bebida que no debe llevar el nombre de cerveza".