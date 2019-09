Cerveza Non Plus Ultra lanzará multimillonario sistema de promoción

INFO7

Por: Redacción

La Cervecera Non Plus Ultra productora de la cerveza artesanal de mejor calidad en México, anunció hoy que en los próximos días estará lanzando al mercado un sistema de promoción nunca antes utilizado en los canales de distribución comunes.

Se trata de promociones con boletos para eventos musicales y sistemas electrónicos de pago vinculados.

"La idea es dar incentivos a los consumidores y distribuidores de Non Plus Ultra, para que al beber nuestra cerveza, tengan oportunidad de acceder a espectáculos musicales de la mejor calidad".Dijo Alejandro Cantú, director general de operaciones de Non Plus Ultra.

Agregó que una de sus principales misiones es lograr que Non Plus Ultra sea la bebida preferida de los regios.

"Nuestro lema es: 'Cerveza que si es Cerveza', decimos eso por que si es cerveza auténtica no como la mayoría del las bebidas que se apropian el nombre de cerveza pero en realidad son bebidas parecidas pero elaboradas con mezclas de arroz, Fructosa y otros elementos'.

En México y Estados Unidos existe un gran debate sobre las propiedades que debe llevar la cerveza. De acuerdo a los criterios estrictos internacionales, para que una bebida se califique como cerveza, únicamente debe ser elaborada con cuatro elementos que son: Malta, Lúpulo, Trigo y Agua.

Cualquier bebida que utilice otro elemento como: Fructosa, Arroz y otros elementos, dejan de ser cervezas para convertirse en bebidas similares a la cerveza. "La mayoría de las cervezas comerciales en México en realidad no son cerveza." dijo Cantú.

