Celebra López Obrador aprobación de reforma educativa en San Lázaro

Información nacional - 25/04/2019 08:19 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma educativa, por parte de la Cámara de Diputados, al aseverar que en términos generales se cumple con el propósito de cancelar el ordenamiento vigente, que insistió, fue impuesto desde el extranjero.

"Se avanzó en este terreno, es un problema menos" para mejorar la educación, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde consideró lógico que los legisladores de un partido hayan votado en contra, pues buscan mantener lo mismo, "casi todos votaron por cancelarla, menos los de un partido conservador".

En este marco, el mandatario federal rechazó que con la aprobación de la reforma que será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación, signifique el regreso a la venta o tráfico de plazas, chartismo sindical o sindicatos protegidos por el gobierno, "es un cambio por completo".

Al preguntarle sobre la licitación de papel para libros de texto en la que participa un conocido suyo, enfatizó que no protege a nadie, ni acepta influyentismo de amigos o familiares, "no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, mi esposa, de nadie de mi familia, absolutamente, y tampoco de amigos ni compadres", expresó.