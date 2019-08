Casa de Zhenli Ye Gon será subastada y deportistas recibirán apoyos, afirma AMLO

Información nacional - 07/08/2019 08:02 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "llueva, truene o relampaguee" se entregarán apoyos a los deportistas que participan en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, con los recursos que se obtengan de la subasta de la casa de Zhenli Ye Gon.

Así lo indicó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego de que ayer el empresario de origen chino interpuso un amparo para evitar que la casa donde fueron decomisados más de 200 millones de dólares sea subastada como lo anunció el gobierno federal mexicano.

"Esto no procede (el amparo) y se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violar ninguna ley, no es un acto arbitrario, por lo que continua el plan en pie", sostuvo el mandatario quien aseguró que cuando los deportistas regresen tendrán sus apoyos, pues "no lo van a impedir quienes están promoviendo estos amparos".

López Obrador cuestionó que después de 2007 se haya presentado un amparo cuando el dinero incautado en ese caso ya hasta fueron repartidos a la Secretaria de Salud, a la entonces PGR y al Poder Judicial, "y ahora que se descubre que quedaba esta casa empiezan los amparos está rarísimo todo este asunto".

Ayer, se informó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) pese al amparo que interpuso el empresario chino de origen mexicano, seguirá con el proceso de subasta de la casa que se ubica en las Lomas de Chapultepec, misma que está valuada en 100 millones de pesos.