Caro Quintero: "Ya no soy narco, fui, ya pagué... déjenme en paz"

Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados de la DEA, brindó una entrevista a una periodista mexicana en la cual pide que se le deje en paz, pues ya no se dedica al narcotráfico

Redacción

Por:

Rafael Caro Quintero es uno de los tres criminales más buscados de la DEA, la cual señala que "El Príncipe" se convirtió en uno de los dos líderes del Cártel de Sinaloa en el 2017, tras la extradición de "El Chapo" Guzmán.

Sin embargo, en entrevista que le dio a la periodista Anabel Hernández y publicada en el Huffpost, Caro Quintero señaló que él ya no es parte del narcotráfico.

"Yo no pertenezco a ningún cártel... así de fácil", señala, "como ya le dije en una ocasión, yo no voy a volver al narcotráfico nunca".

Al ser cuestionado sobre sus actividades actuales, Caro Quintero respondió: "Ninguna, a puro andar huyendo".

Caro Quintero pasó 28 años en prisión antes de ser liberado en 2013 gracias a un tecnicismo jurídico. Aunque solo disfrutó de unos días de libertad antes de que la Procuraduría General de México emitiera una nueva orden de arresto por un cargo pendiente en México y para enfrentar cargos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en Estados Unidos.

Desde entonces, Caro Quintero ha sido un fugitivo de la Ley".

"Ya lo he dejado muy claro", dice. "No soy traficante de drogas. Nunca he movido heroína. Nunca he traficado con anfetaminas. No he traído un solo gramo de cocaína de Colombia, contrario a lo que dice la DEA. Lo que vendí fue marihuana en México, hace 33 años. Quien diga lo contrario, ¡repito que está mintiendo! "

Al ser cuestionado sobre si actualmente lidera el Cártel de Sinaloa junto a Mayo Zambada, él respondió: "Mira, yo no soy el líder de ningún cártel".

"Yo pediría que la DEA sea más cautelosa en sus investigaciones, y también el gobierno de México. Si pueden probar que es realmente cierto, me entregaré, pero no me entregaré para convertirme en informante".

"Mire, lo que quiero es que la gente me deje en paz", dice. "Lo que me queda de vida, quiero vivirlo en paz... Todos nosotros, creo, merecemos una segunda oportunidad".