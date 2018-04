Carmen Salinas pide garantizar participación de mujeres en política

Notimex - La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Carmen Salinas Lozano, llamó a garantizar la plena participación de las mujeres en la vida económica y política del país, como una condición básica para alcanzar el desarrollo sustentable.

Al inaugurar el foro "Igualdad de Género, un objetivo de desarrollo sustentable" la legisladora priista dijo que la plena participación de las mujeres en la vida económica y política de México no debe entenderse como una dádiva, sino como una condición indispensable para el desarrollo de las comunidades.

Destacó que ante los retos que enfrenta la sociedad, "es fundamental entender que no podremos aspirar a vivir en un país justo si no ofrecemos a niñas y mujeres acceso igualitario, no sólo a la educación, la salud y el trabajo, sino también a la participación en el desarrollo".

Entre los objetivos del evento figuran los de visibilizar la violencia contra las mujeres, difundir los aspectos básicos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como establecer una mirada a los derechos humanos de las mujeres.