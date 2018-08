Captan a repartidor de pan robando a ancianito

A través de redes sociales circula un video en el que aparece el empleado de una empresa de pan robando productos a un ancianito

Un video que circula por redes sociales evidencia la forma cómo un repartidor de la empresa Bimbo roba productos a un ancianito que atiende un establecimiento de abarrotes.

El video comienza con el hombre de la tercera edad revisando un ticket, mientras el empleado le explica los cargos, incluso le comenta de un descuento "especial".

Un momento después el anciano se mueve hacia la parte de atrás del mostrador, lo que es aprovechado por el repartidor para ocultar varios paquetes en su camisa.

Después sale de la toma, pero sigue hablando con el señor, reclamándole que no le tenga confianza: "Qué pasó patrón?, ya ve, ya no me la cree, ¿qué pasó?".

Al viralizarse el video, muchos usuarios de redes sociales mostraron su indignación mientras que la empresa sólo mencionó que tomaría cartas en el asunto.

Posteriormente informó que el empleado que aparece en la grabación ya fue dado de baja de la compañía y fue puesto a disposición de las autoridades.