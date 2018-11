Beatriz Gutiérrez insiste en protección a López Obrador

Información nacional - 28/11/2018 11:06 a.m.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, indicó que seguirá insistiendo en la protección del presidente electo.

A través de su cuenta en Twitter, al responderle a un usuario quien la felicitó por lograr que López Obrador acepte protección para él y su familia, la futura encargada de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México dijo que seguirá buscando la protección del futuro presidente porque es la investidura y no la persona, la que hay que proteger.

¡Más que de acuerdo! Seguiremos insistiendo en la protección del futuro presidente porque es la investidura, no la persona la que hay que cuidar y proteger. https://t.co/RngJyFpQeW — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 27 de noviembre de 2018

Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente que rechace al Estado Mayor Presidencial, pues fue una de sus promesas de campaña, por lo que dijo, sería cuidado por una ayudantía de 20 personas sin armas.

Sin embargo, Gutiérrez Müller ha externado su preocupación por esta medida.

"Yo creo que aquí ya no nos pertenecemos y sobre todo el presidente electo, él tiene que pensar en que no lleva su nombre, sino una investidura, y es muy importante que el Estado mexicano le brinde esa seguridad, por supuesto que me sumo a esa petición pública de que sea cuidado adecuadamente como jefe de Estado.