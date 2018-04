Barrales anuncia más transporte y cámaras... y reprueba a Sheinbaum

Notimex - La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, anunció la creación de una tarjeta llave para el transporte público, ampliación de las redes del Metro, Metrobús y atender el tema del agua, al tiempo que reprobó el desempeño de Claudia Sheinbaum a quien reprochó que argumente que los temas no le tocaban o no estaban en sus manos.

Durante el primer debate entre aspirantes a la Jefatura de Gobierno, en donde los temas fueron Urbanismo y Sustentabilidad, así como Seguridad y Justicia, expuso que la tarjeta llave permitirá el acceso al transporte público gratuito al millón de jóvenes que estudian en preparatoria y universidad, al tiempo que anunció la ampliación del Metro y del Metrobús.

Barrales presentó los puntos de su Plan Maestro de Ciudad que diseñó con expertos nacionales e internacionales con una visión a 30 años, para crear la ciudad que se quiere y necesita donde se garanticen cinco aspectos que son sus compromisos al llegar a la Jefatura de Gobierno.

Asimismo subrayó que la nueva ubicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una oportunidad de creación de 400 mil nuevos empleos para la zona oriente de la ciudad, y desde el primer día de su administración trabajaría para que esos trabajos se queden en la ciudad y se cree en ese espacio una universidad y segundo Bosque de Chapultepec.

Reprobó a la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, porque ha sido la única secretaria de Medio Ambiente del mundo que en su gestión se dedicó a llenar de cemento la Ciudad de México y a hacer segundos pisos.

Al referirse al tema de Seguridad y Justicia estableció cinco compromisos, entre ellos un Centro de Monitoreo de Seguridad, dos mil 500 nuevos policías que encubiertos y capacitados ayudarán a la vigilancia en el transporte, y reubicar a policías que colocan las arañas para que refuercen la vigilancia.

También un combate frontal al narcotráfico, en especial en las delegaciones gobernadas por Morena que, a su juicio, abrieron la puerta a ese problema como Tláhuac, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco y Azcapotzalco. Abundó que combatirán la desigualdad y blindarán a los niños con deporte y educación, al tiempo que dignificará a los policías con mejores salarios y capacitación.

Criticó que a siete meses y no se ha hecho justicia al caso del colegio Rébsame, por lo que luchará para que llegue a las familias afectadas; no se vale que Claudia Sheinbaum argumente que "no me toca", "no está en mis manos", toda vez que se requiere dejar los pretextos a un lado y gente con experiencia y trayectoria para gobernar la ciudad, añadió.