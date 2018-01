Axel Alejandro no estaba en México cuando fue asesinada modelo argentina

ADN40

Por:

El pasado 27 de diciembre, presuntamente el actor Axel Alejandro llegó a un hotel de la Ciudad de México, abordo de una motocicleta y pago por una habitación, sin embargo nunca se quitó el casco, a los 10 minutos llegó la modelo argentina Karen Ailen y a los pocos minutos el joven volvió a salir de la habitación.

Personal del hotel llamaron al cuarto y al no recibir respuesta, ingresaron a ello, encontrando el cuerpo sin vida de la modelo en un charco de sangre. Casi una semana después la Procuraduría de Justicia de la CDMX señaló como presunto responsable al actor Alejandro Axel, quien fue llevado al Reclusorio Norte.

Hoy en día, su abogado Emiliano Robles Gómez-Mont, aseguró que el actor se encontraba en Colombia con su novia, pues así lo prueban los boletos de avión, pasaporte y testimonios.

En entrevista refirió que las placas de la motocicleta que presuntamente fueron identificadas, no se desprende de la carpeta de investigación, sino de un dicho aislado de los empleados, de tal suerte que no existe una bitácora de seguridad o al menos no se ha dado a conocer, de ahí que solo se le vincula a través de un ticket como el que se entrega en los valet parking sin el nombre de la persona.

Aunado a ello, aseguró que el actor salió de la ciudad el periodo vacacional del 25 al 31 de diciembre para conocer la familia de su novia en Colombia, lo cual se demuestra con los documentos de vuelo.

Adicional a ello, de acuerdo al expediente, se refieren a una moto blanca y la que es de su propiedad, es de color roja, además de ser otro modelo, por lo que en nada se parece a los videos que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación. Aunque reconoció que las placas si corresponden, pero el único sustento de ellas, es el dicho del testigo.

Este lunes se realizará la audiencia de vinculación en donde se desahogaran las pruebas, toda vez que el actor tampoco conocía a la modelo, por ende tampoco existía un vínculo de confianza con ella.