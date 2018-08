Avisa a su novia que irá a robar; ella le desea suerte

Varios ciudadanos alertaron a elementos de seguridad del corredor Roma, Condesa y Polanco, en la Ciudad de México, sobre un robo y pidieron auxilio, en donde detuvieron a tres personas acusadas de robo a negocio con violencia.

Un grupo de personas que se encontraban en un restaurante, informaron a los elementos de seguridad que habían sido asaltados, y los asaltantes se habían apoderado de sus pertenencias; bolsas, celulares y dinero.

La policía pudo capturar a unos metros del lugar a dos mujeres y a un hombre.

Durante la revisión, se les encontró un arma de fuego y las pertenencias de las víctimas.

Minutos antes de que los asaltantes robaran en el lugar, uno de ellos, escribió a su pareja sentimental que iría a robar con compañeros, y ella le deseó suerte.

"Me voy a poner bien buso amor", le escribió él, mientras que ella respondió, "Sale mi amor, abusado porfa va y yo entonces me voy a la casa en cuento acabe... Me avisas cuando llegues porfa amor y con cuidado que te valla muy bien", escribió ella.