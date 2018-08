Autoridades trabajan para combatir sargazo en Quintana Roo

Azteca Noticias

En los últimos dos meses se han retirado 139,119 metros cúbicos de sargazo de 7 playas de la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo, así lo afirmó el secretario de medio ambiente del estado, Alfredo Arellano, quién señaló que ya trabajan de una manera integral para detener este mal de las playas.

Por su parte, la secretaria de Turismo del estado señaló que más de 450 mil personas trabajan en el sector turismo por lo que el producto interno bruto del estado es del 87 por ciento, por lo que es de suma importancia eliminar esta plaga de los mares.

Aseguran que el sargazo no está en todas las playas, ni en todo el estado, por lo que la llegada de visitantes no ha disminuido, sin embargo no bajarán la guardia para controlar la plaga, cabe recordar que el sargazo afecta el ecosistema, provocando mal olor y dando mal aspecto a las playas.