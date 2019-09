Asignan slots para Emirates en el Aeropuerto Internacional de CDMX

Notimex -

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) asignó los horarios de despegue y aterrizaje (slots) a Emirates Airline para operar a partir del próximo 9 de diciembre.

El vocero del aeropuerto capitalino, Santiago Arguero, confirmó a Notimex que las franjas horarias han sigo entregadas, pero aún falta la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para operar vuelos de su nueva ruta Dubái-Barcelona-México.

De acuerdo con el portal del AICM, la aerolínea extranjera tiene programado sus primeras operaciones el 9 y 10 de diciembre de 2019

El primer día llegará a las 22:15 horas de la noche y saldrá a las 01:40 horas de la madrugada del día siguiente.

El pasado 27 agosto, el presidente de Emirates Airline, Sir Tim Clark, acusó al directivo de Aeroméxico, Andrés Conesa, de instrumentar una campaña pública de desinformación para bloquear el lanzamiento de su ruta prevista para diciembre de este año con vuelos de Dubái a Ciudad de México, vía Barcelona.

"Difundir falsedades para negar a los consumidores mexicanos opciones competitivas y acceso en mercados drásticamente desatendidos, es deshonesto", expuso el directivo, quien invitió a Aeroméxico a que busque extender sus vuelos desde México a Barcelona.

En respuesta, la empresa mexicana aseguró que Emirates miente al afirmar que cuenta con los permisos para volar en el país.

Aeroméxico aseguró que no teme a la competencia y que en todo caso esa aerolínea no respeta el Estado de derecho. "Emirates no respeta las reglas y engaña a los consumidores, porque ofrece a los usuarios en el país un vuelo sin contar con autorizaciones", argumentó.