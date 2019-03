Así fue el accidente en paracaídas en el que murieron dos personas en Morelos

En redes sociales circula un video del momento en el que un instructor y su alumna, de 18 años, perdieron la vida tras el fallo del paracaídas que utilizaron

El momento en que Mauricio y Vanessa se estrellaron contra el suelo porque su paracaídas no funcionó en un campo de Tequesquitengo, Morelos, fue captado en un video que ya circula en redes sociales.

En las imágenes se aprecia lo que presuntamente sería el cuerpo de la joven y el instructor cubierto con el paracaídas, así como el descenso de otros paracaidistas.

"No, no, no , no", dijo asombrado el hombre que grabó el video y que captó el momento justo en que ocurre el accidente.

De acuerdo con el personal del Club Deportivo Aéreo "Albatros", alrededor de las 15:45 horas del domingo reportaron a las autoridades de Morelos sobre el percance, porque no localizaban a las dos víctimas, quienes fueron encontradas hora y media después sobre la Autopista del Sol, a la altura de la desviación a Tehuixtla.