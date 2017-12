Asesinó a suegra para cobrar el seguro

Redacción - Miguel Ángel de 28 años, provocó una indignación en Oaxaca luego de cometer el asesinato de su suegra con el fin de obtener el dinero que otorga su seguro de vida.

El crimen del cual el hombre aseguró tener mucho tiempo de haberse planeado, lo realizó con la ayuda de su esposa quien deseaba comprarse un automóvil y decia ya estar cansada de los pléitos con su madre.

“Ella me dijo que quería matar a su mamá, la íbamos a envenenar y con el dinero del seguro de vida me iba a comprar una motocicleta o un carro, no quería a su mamá por los malos tratos que le daba”.

La mujer explicó a las autoridades que sufría de violencia por padre de su madre y hermano las cuales fueron motivos suficientes para querer matarla sin embargo el hombre ya se encuentra bajo arresto.