"Asaltaste a mi hijo: Exhiben a policía que sembró marihuana y extorsionó a joven

ADN40 -

Un joven y sus padres exhiben a un policía que presuntamente detuvo al hombre arbitrariamente, le sembró marihuana y luego lo llevó a un banco para extorsionarlo, en Toluca, Estado de México.

A través de un video se muestra cómo la familia confronta al uniformado, y lo acusan de rateros. "Párate, párate. Le robaste a mi hijo. ¡Eres un ratero!", dice el padre de la presunta víctima.

El policía solo se defiende diciendo "yo no fui". El joven le reclama: "Fuiste tú, fuiste tú. Me llevaste al banco. Me llevaste a mi casa. Me robaste".

De acuerdo con el padre de familia, cámaras de video lograron captar el momento de la extorsión.