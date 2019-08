Apodan a mujer Lady 170 pesos; se hace viral

Una mujer no le quiere regresar los 170 pesos a otra que se le cayeron, solo porque se los encontró en la vía pública

Por: Redacción





Por medio de las redes sociales circula un video donde aparece señora que se encontró 170 pesos tirados en la calle y no quiere devolvérselos a su dueña, luego de que ésta última le dijo que se le habían caído un billete de 100, otro de 50 y uno de 20 pesos.

La mujer que grabó le video le dice a la señora que le regrese el dinero, pero ésta última no quiere por que se los encontró en la vía pública, por lo que la otra se ve obligada a hablarle a un policía que estaba cerca del lugar.

"Se me cayeron 170 pesos, voy caminando me doy cuenta y me regreso y la se señora los recogió. Se los estoy pidiendo y dice que se los encontró en la calle. Le estoy diciendo, son míos diciéndole exactamente el dinero que recogió", explicó la mujer que está grabando al policía.

"Recogí un billete, y luego otro billete, y seguí caminando, otro billete, si es cualquier otro, se echa a correr. Yo estoy aquí con la señorita", explica la mujer que tomó el dinero.

"Simplemente pues yo lo cache y están en la calle", dijo. "Ella me viene grabando, no tengo ningún problema, no te estoy robando. Yo me los encontré en la vía pública. Ella me alega, es mío, pero si no soy yo es cualquier otro", explicó.

Después de varios minutos de discusión, el policía tuvo que hablarle a un comandante quien insistió a la mujer en solo devolverle el dinero a la mujer que los extravió.

"De hecho como le dije al poli, falta de dinero no es, acabo de retirar yo. Es así como yo lo encontré. Del suelo lo encontré", dijo la mujer al finalmente darle el dinero a la otra.

Por le momento no se conocen los nombres de las personas que protagonizaron el video, ni el lugar donde ocurrió, ni el día.