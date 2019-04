Aparecen AMLO y Yalitza en lista de 100 más influyentes de "Time"

Información nacional - 17/04/2019 11:56 a.m.

La revista Time reveló su lista de las 100 personas más influyentes en el mundo en 2019.

El listado se divide en 5 rubros: Pioneros, Artistas, Líderes, Íconos y Titanes.

Dentro del apartado de los 26 líderes mundiales, destaca el nombramiento del papa Francisco, Donald Trump, la revelación política de EUA, Alexandría Ocasio-Cortéz, Xi Jinping y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cada uno de los líderes son descritos por una destacada pluma; en el caso del mandatario mexicano, por el polémico periodista Jorge Ramos, quien escribe:

"El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja en clase económica y se rehúsa a vivir en la mansión presidencial de Los Pinos; su principal mensaje es contra la corrupción y cada mañana, a las 7 de la mañana, ofrece una conferencia de prensa (conocida como la mañanera).

Sí, contrasta con los líderes mexicanos previos, ¿pero eso es lo que México necesita?", "AMLO esperó 12 años para ser presidente y está preocupado en dar resultados pronto. Pero tarde o temprano se dará cuenta de que una sola persona no puede salvar a México. Otros lo intentaron y fracasaron", concluye Ramos.

En el rubro de artistas aparecen los actores Dwayne Johnson, Rami Malik, Emilia Clark, el grupo BTS, los cantantes Khalid, Ariana Grande.

Es importante destacar que en el listado también aparece la actriz Yalitza Aparicio, quien fue nominada al Oscar, y provocó un gran debate a nivel mundial sobre el papel de las trabajadoras domésticas y el racismo imperante en nuestro país.

El encargado de escribir la reseña de Yalitza fue el ganador del Oscar a Mejor Director, Alfonso Cuarón, quien señala que la joven desafía los paradigmas a sus 25 años.

Cuarón resaltó las pruebas que la mexicana tuvo que afrontar para convertirse en una de las personas más influyentes del mundo, así como su honestidad y su fuerza hacia el empoderamiento para las mujeres indígenas, cualidades que le permiten no dejarse arrastrar por el brillo y el glamour de Hollywood.

"Yalitza puede tomar cualquier tarea que se ponga delante de ella y sobresalir de una manera que nadie creía posible", destacó.

Relató que supo del potencial de la joven cuando la conoció "sabía que Yalitza era la única en cuanto ella entraba por la puerta. Cuando le ofrecí el papel de Cleo, me dijo con franqueza que acababa de terminar la escuela y que esperaba ser maestra. Luego dijo: "No tengo nada mejor que hacer, así que sí". Me eché a reír. ¿Pero sabes que? Ella lo decía en serio. Eso es lo bello. Ella realmente lo decía en serio".

