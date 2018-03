Apagar Wi-Fi, Bluetooth y GPS alargará pila del celular

Notimex - Uno de los errores más comunes de los usuarios de smartphones es traer el Wi-Fi encendido por las calles donde no hay interconexión inalámbrica lo que genera un mayor consumo de batería, por lo que se tiene que cargar más veces y ello acorta la vida de la pila.

De ahí que el vocero de Plaza de la Tecnología, David Murrieta, recomienda a los usuarios algunos tips para alargar la vida de la batería de los equipos, como ajustar el brillo de la pantalla (mantenerlo tan bajo como sea posible o subirlo sólo cuando se use) y reducir el tiempo de bloqueo al máximo.

Además de apagar Wi-Fi, Bluetooh y GPS, pues no hay razón de traer encendidas dichas conexiones todo el tiempo sino hay las condiciones; ahorrar la vibración, pues no es necesario tenerlo en vibración si se tiene el dispositivo en un lugar donde se escuche o se pueda ver cuando se prende la pantalla.

También es importante priorizar notificaciones, al dejar que el smartphone avise sólo de lo verdaderamente necesario, de esta forma se ahorrará batería en sonido, luz de la pantalla de inicio y por vibración.

Respecto a las aplicaciones, precisó en un comunicado, se deben cerrar las que no se ocupen, ya que consumen mucha energía; controlar en qué se gasta más batería, toda vez que los smartphone ya dicen qué apps gastan más batería, y de esta forma se puede ponderar que sí se usa y qué no, y en qué momento.

Por otra parte, los Reparadores Autorizados de Plaza de la Tecnología aconsejaron aprovechar el modo de ahorro de energía, función que ya traen muchos celulares; así como evitar altas temperaturas y cargadores no originales.

Asimismo, recordaron que dejar el celular en lugares con un clima elevado podría afectar la pila provocando que termine por chorrearse, igual si se recarga la pila con una cargador que no es original o con el voltaje diferente al que se necesite, primero se hinchará y hasta podría explotar.

Sugieren que de no ser necesario, no se debe cargar diario o tan seguido, además de que se recomienda no dejar que se consuma toda la batería y procurar no dejarlo a menos de 20 por ciento, pero tampoco cargarlo cuando le falte poca ni a cada rato.