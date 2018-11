Anuncia AMLO avances en el Presupuesto 2019

ADN40 - El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en sus redes sociales el avance que se tiene en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2019, toda vez que aseguró que se estarán cumpliendo los compromisos adquiridos en campaña.

Detalló que se tendrán equilibrios macroeconómicos, por lo que aseguró que no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública y no se aumentarán los impuestos en términos reales y no habrá gasolinazos, sino que se mantendrán los precios de los energéticos.

Reiteró que para lograr que el dinero alcance se debe eliminar la corrupción no solo por moral, sino porque implica mucho dinero “que se va por el caño”.

Aseguró que principalmente en la industria de la construcción y medicamentos son donde más se inflan los precios, por lo que se espera un ahorro significativo.

Asimismo insistió en que se venderá el avión presidencial y la eliminación de privilegios tales como seguro de gastos médicos mayores, asesores y pensiones a expresidentes.

