Anaya se declara listo para el segundo debate presidencial

Notimex - Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, se declaró listo para el segundo debate presidencial que se llevará a cabo el domingo próximo en Tijuana, Baja California, en el que, sostuvo, presentará las mejores propuestas para ganar la elección del 1 de julio.

"Yo voy a llegar muy entusiasmado para hacer muchas propuestas, para convencer a la gente, para así ganar la elección y darle a México un gobierno honesto y de resultados", dijo en entrevista previo a encabezar un mitin en el municipio de Santiago de Querétaro.

Cuestionado sobre el llamado del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a evitar el encono, Anaya Cortés consideró que lo importante es cuidar que los mexicanos salgan a votar sin contratiempos y en absoluta libertad el 1 de julio.

"Yo insisto en que se debe cuidar, sobre todo, la seguridad de la gente, yo no pido seguridad para mí, yo estoy recorriendo el país como cualquier ciudadano podría hacerlo, lo que pido es que se cuide la seguridad de las personas, y que el 1 de julio toda la gente pueda salir a votar en absoluta libertad", enfatizó.

El abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, señaló que no tiene "medidas de seguridad, de hecho, no tengo equipo de seguridad. Yo creo que el nada debe nada teme, yo recorro el país con enorme soltura, con mucha libertad y no pido seguridad para mí, yo pido seguridad para la gente, para los ciudadanos".

Cuestionado respecto de posibles ajustes en su equipo de campaña, el exdirigente nacional panista aclaró que la campaña "va muy bien, el equipo está muy consolidado y vamos a seguir adelante hasta obtener el triunfo".

En torno a la declaración de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en el sentido de que "les guste o no la mafia va para afuera, incluido el PAN, y que va a llegar la verdadera transformación con él", insistió en que "le vamos a ganar las elecciones el 1 de julio, y además de manera muy contundente".

Anaya Cortés reiteró su apoyo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro ofreció combatir la pobreza, la corrupción y la impunidad en el país.