AMLO reitera meta de 2% para 2019

Información nacional - 01/08/2019 09:33 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su pronóstico de que la economía de México crecerá 2.0 por ciento durante 2019 y reveló que el miércoles se reunió con el empresario Carlos Slim, quien está dispuesto a colaborar para fortalecer al país.

"Hay que esperar para el 2.0 por ciento. Lo importante de ayer es que no caímos en recesión. Ahora viene el que podamos crecer al 2.0 por ciento a finales de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento, acompañado de desarrollo", expresó en su conferencia de prensa matutina.

"Crecimiento es hacer dinero, desarrollo es hacer dinero y distribuirlo, que le llegue a todos. A mí me importa mucho que la gente tenga para comprar, abajo, que se compre en los mercados, en las tiendas de abarrotes, que en los centros comerciales haya movimiento, que haya consumo", agregó.

López Obrador aseguró que, "desde luego, va a haber más crecimiento, vamos a esperar a ver cómo termina el año, hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas. Estamos también cuidando no aumentar deuda este año, no queremos aumentar deuda pública el año próximo".

Dijo que ha tenido reuniones con empresarios de diversas regiones del país, quienes le han expresado su deseo de seguir invirtiendo para fortalecer la economía nacional.



"Me reuní con (Carlos) Slim ayer (miércoles). Él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México (...), es buena la relación con él y con otros empresarios, yo les diría que con todos los empresarios", señaló.

"Hay comunicación permanente con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ayer me reuní con Carlos Salazar. Estoy seguro de que va a crecer la economía, además estamos haciendo bien las cosas", expuso el mandatario.

Compara crecimiento de México con sexenios anteriores

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó un gráfica comparativa del crecimiento económico en México en el primer semestre de los anteriores períodos presidenciales.

Datos del Inegi arrojaron que el primero y segundo semestre del sexenio de Ernesto Zedillo, hubo un crecimiento del PIB de -5.7 en el primer semestre y de -4.9 para el segundo semestre. "Nadie habla de eso y Zedillo, no sé por qué, tiene aceptación de buen economista"

"Solo con Felipe Calderón hubo un aumento en los dos primeros sexenios".