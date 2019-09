AMLO invita a los mexicanos al Grito de Independencia

ADN 40 -

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los ciudadanos a asistir al Grito de Independencia de este domingo en el Zócalo capitalino a través de un video en su cuenta de Twitter.

"Vamos a recordar a las madres y a los padres de la Independencia y a nuestro pueblo heroico que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, por la democracia y la soberanía nacional", señaló en un video.

"Tenemos que recordar nuestra historia que es la maestra de la vida pues celebramos la primera transformación de México que fue la Independencia, la segunda fue el movimiento de Reforma y la tercera la Revolución y nosotros estamos llevando a cabo de manera pacífica la cuarta transformación", agregó.

López Obrador pidió a los capitalinos asistir con sus familias, además exhortó a que no haya alcoholismo o drogas para que se pueda celebrar en paz "porque eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia", dijo.

En una seguidilla de publicaciones, el presidente difundió una imagen con los objetos prohibidos para esa noche como lásers, mascotas, paraguas, bicicletas, latas de espuma o aerosol, entre otros.