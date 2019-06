AMLO evita opinar sobre "uniforme neutro" en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó el tema por ser muy polémico

Información nacional - 04/06/2019 11:30 a.m.

Por: Redacción





El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, evitó opinar sobre la decisión de Gobierno de la Ciudad de México y la SEP, de que los niños de educación básica usen falda o las niñas puedan llevar pantalón.

"No voy a manifestarme en esta decisión que tomó el Gobierno de la Cuidad de México porque son temas muy polémicos", expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Señaló que "quiero ser respetuoso en este tema, quiero respetar a quienes piensan que está bien y a quien piensan que esta mal, no voy a pronunciarme sobre este asunto".

El titular del Ejecutivo dijo que sin entrar en cuestiones morales es una decisión que se tiene que analizar, pero sobre todo recoger la opinión de la gente.

"Hay que escuchar a la gente y escuchar al pueblo, se tiene que escuchar a todos en estos temas", recalcó.

"Ignacio Ramirez, El Nigromante, un liberal consumado decía; yo me hinco donde se hinca el pueblo, vamos a respetar a todos y al mismo tiempo respetemos las libertades".

"Lo que no me gusta es imponer las cosas aún cuando se tenga mayoría no se debe de imponer nada, se debe de escuchar a todos", aseguró.

"Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, prohibido imponer", añadió.

"Para eso es la democracia para no equivocarnos", finalizó.