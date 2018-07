'AMLO es muy sencillo y humilde': hombre que convivió con él en una cascada

Por medio de las redes sociales circula una fotografía en donde se le ve al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, conviviendo con una familia chiapaneca en la cascada del ejido Reformas de Ocampo.

Lo que se dice respecto a la imagen, es que fue una fotografía tomada en sus últimas vacaciones, pero lo cierto, es que fue tomada tres meses antes de iniciar el proceso electoral, así lo informó el hombre que aparece al lado del nuevo presidente de México, el profesor Miguel Ángel Ruiz Ruiz, que relató que luego de saber que se trataba de AMLO, se acercó para saludarlo, mientras que Andrés Manuel, se acercaba al arrollo para darse un chapuzón.

Beatríz Gutiérrez Müller, junto con Andrés Manuel y su hijo Jesús Ernesto, habían llegado ese día desde muy temprano, según Ruiz Ruiz, desde las 9:00 de la mañana.

"(Es) muy sencillo, humilde en el trato. Sólo él, su esposa, su hijo y una persona que lo acompañaba. Platicamos durante más de dos horas sobre cómo ha cambiado esta zona de Chiapas. Recordó que cuando se bañaba ahí, hace más de 40 años, la cascada era más grande y el camino una vereda de ida y vuelta. ´La Chingada´ está luego, luego, como a 20 minutos sobre la misma carretera", contó Ruiz Ruiz al Diario de Tabasco.

"Y así, sin conocerme, pasó a mi casa que está a 80 metros del arroyo. Pasó a echarse una naranjada. No quisieron comer, para no abusar, dijeron. Platicamos media hora más con una condición: ´no hablemos de política, vine a descansar´, me dijo antes".