AMLO dice que era injusto castigar a México por procurar la fraternidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante el Acto de Defensa de la Dignidad y a favor de la Amistad con Estados Unidos que "era injusto castigar a México por procurar la fraternidad de los pueblos" El mandatario señaló que su gobierno celebra el acuerdo conseguido para que EUA no impusiera aranceles del 5% a productos mexicanos como Donald Trump lo había anunciado. "No puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país y que se establezca una asimetría indigna para nuestra nación", señaló el tabasqueño. Durante su discurso, López Obrador explicó que a nuestra nación han ingresado 521 mil migrantes, de los cuales 159 mil 395 son menores de edad y 43 mil 875 viajaron solos. López Obrador detalló que convocó a este acto por la importancia histórica y económica entre ambas naciones, pues en Estados Unidos viven 15 millones de personas nacidas en México, mismos que representan el 30% de los trabajadores que se dedican a la agricultura, 20% de los que laboran en la co