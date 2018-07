AMLO descarta irregularidades en fideicomiso para damnificados

Notimex - El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, descartó irregularidades en el fideicomiso de apoyo a los damnificados por parte de Morena.

Entrevistado al llegar a sus oficinas, López Obrador detalló sobre la multa por $197 millones con que sancionó el Instituto Nacional Electoral (INE) a ese partido político por este tema: "Yo creo que se va a ir al tribunal porque no tiene fundamento" y agregó que no se manejaron mal los recursos ni hubo triangulación, "no, para nada", reiteró.

En otro tema, explicó que ya se prepara el proyecto para las refinerías que se dará a conocer muy pronto, "les vamos a decir este es el plan, cuándo se va a iniciar, en donde van a construir", y puntualizó que sería a través de licitación pública.

Agregó que también se rehabilitarán las seis refinerías que existen actualmente, "que requieren reconfigurarse, modernizarse, para procesar más petróleo crudo".

López Obrador manifestó que se tiene que resolver el problema de la crisis de la baja producción de petróleo: "Se está cayendo la producción de petróleo, no se puede refinar si no se tiene el petróleo crudo, entonces tenemos que extraer".

Detalló que se están afinando los detalles para la gira que se realizará, a medidos de septiembre, "para presentar las propuestas, voy a ir a todas las regiones de México de nuevo para a hablar con la gente, de modo que siempre va a haber comunicación con los ciudadanos", precisó.