AMLO descarta expropiaciones en materia petrolera

Notimex - En su último acto de campaña de este día en la entidad, detalló que "no van a haber expropiaciones, para que nadie se espante, pero sí vamos a aplicar la ley porque no queremos contratos leoninos", apuntó.

Acompañado por la candidata a diputada federal, Isabel Alfaro Morales, agregó que "no vamos a seguir comprando la gasolina en el extranjero, les guste o no les guste, vamos a producir la gasolina en México; ya no vamos a estar vendido petróleo crudo, materia prima y comprando la gasolina".

En este sentido, reiteró que también se modernizarían "las seis refinerías para que operen al ciento por ciento y vamos a construir dos grandes refinerías en el país para dejar de comprar la gasolina en el extranjero y vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz".

Por otra parte, señaló que también se buscaría garantizar el derecho de los jóvenes al estudio y al trabajo mediante el otorgamiento de becas para que puedan continuar con su desarrollo y se continuaría el apoyo a las personas adultas mayores.

También reiteró que se impulsarían las actividades productivas del campo, y que en Hidalgo, "se van a sembrar 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderables; y se van a dar, en esas 100 mil hectáreas, 40 mil empleos".

También reiteró que entre los objetivos del movimiento que encabeza se encuentra el de combatir la corrupción y de esta manera generar mayores recursos para dar impulso a diversas actividades productivas.

El candidato López Obrador acudirá este martes a un gira por Tlaxcala, donde estará presente en Zacatelco y Apizaco, así como en Veracruz, en donde acudirá a Xalapa.