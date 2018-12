AMLO considera 'asunto interno' amenaza de Trump de cerrar frontera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó hoy pronunciarse, al ser un "asunto interno", sobre la intención del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera con México de no lograr financiación para el muro.



"Hemos actuado con prudencia y de manera precavida. Y no hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos, y preferimos abstenernos", apuntó el líder izquierdista en su rueda de prensa matutina.



Cuestionado sobre las últimas declaraciones de Trump en Twitter este viernes, recordó que el Ejecutivo mexicano "busca mantener siempre una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos".



"No queremos ser imprudentes ni consideramos que debamos participar en este asunto", apuntó.



Adicionalmente, explicó que Estados Unidos mostró su intención de apoyar con un peritaje en el accidente aéreo del 24 de diciembre en el que murieron dos políticos conservadores del céntrico estado de Puebla.





"Contestaron positivamente" aunque por el cierre administrativo no podrán dar un posicionamiento en un corto plazo, apuntó.



Finalmente, especificó que la posición de México frente a la migración siempre será de "respeto al derecho a los seres humanos de buscarse la vida, de emigrar".



"Vamos siempre a proteger migrantes y proteger sus derechos humanos", aseguró.



Trump amenazó hoy con cerrar totalmente la frontera con México si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida para financiar su muro, un desacuerdo que ha provocado el cierre parcial de la Administración.



"Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también para cambiar nuestras ridículas leyes migratorias", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



El cierre administrativo afecta al veinticinco por ciento de las agencias gubernamentales y comenzó por desacuerdos sobre la financiación del muro, una de las principales promesas electorales de Donald Trump.