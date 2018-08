Al acabar el sexenio, termina mi vida política: EPN

Información nacional - 23/08/2018 10:58 a.m.

ADN40 - El presidente Enrique Peña Nieto recibió al periodista Javier Alatorre en Palacio Nacional para hablar sobre las fallas y aciertos que hubo durante su sexenio.

En la reunión, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la administración no fue suficientemente efectiva al lograr una reducción en el índice de homicidios y seguridad aunque en los primeros tres años se logró disminuir los niveles de criminalidad; sin embargo, a partir del 2016, la violencia volvió a incrementarse.

Al hablar sobre los errores que tuvo durante su administración, mencionó que su esposa, Angélica Rivera, no debió explicar el tema de ´La Casa Blanca´ puesto que ella no es servidora ni funcionaria pública, por lo que él debió ser quien explicara la situación sobre los fondos económicos de los que surgió esa vivienda.

Además aseguró que el haber sido presidente de la República, es la máxima condecoración en la vida política, por lo que al terminar su sexenio, terminará su carrera política.

"Para mí, haber llegado a esta altísima responsabilidad de ser el Presidente de México, fue el más alto honor, la más alta distinción y con ello concluye mi carrera política; no me preguntes qué voy a hacer porque todavía no lo tengo definido" mencionó.