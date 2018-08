Agustín Basave renuncia al PRD

ADN 40 - A través de una carta Agustín Basave renunció al Partido de la Revolución Democrática en la que argumentó que "ya no existen condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares".

"Con tristeza pero con convicción he decidido terminar mi afiliación al PRD. Si bien me entristece separarme de su militancia de esos miles de admirables mexicanos y mexicanas que se han jugado la vida para impulsar la democracia. Lo hago convencido de que ya no existen condiciones para que el perredismo se libere", mencionó.

Basave, quien fue presidente del PRD, dijo que a pesar de no coincidir con la ideología actual de su partido, fue un honor haber estado enfrente de una izquierda histórica en México.

"Como lo propuse en mi presidencia y lo reiteré en junio de 2016. Hoy tras las elecciones del 1 de julio y el trastrocamiento del mapa político-partidista de México no cabe la menor duda: sin brújula ética el PRD no podrá salir de su extravío", agregó en la misiva.