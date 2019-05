Afirma AMLO que quien dañe al medio ambiente será castigado

ADN40 -

Ante los altos niveles de contaminación que se han registrado en el Valle de México y en otros estados de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay protección para nadie y quien daña el medio ambiente será castigado.

Josefa González, la secretaria de Medio Ambiente, está atendiendo las denuncias y no hay protección para nadie; "el que dañe el medio ambiente, será castigado", expresó el mandatario.

"Dijimos no al fracking, no a los métodos que usan demasiada agua y dañan el medio ambiente". Pidió a la industria no usar químicos. No a minas que contaminen a cielo abierto, reveló, que se canceló la mina de Baja California Sur, "era una demanda de los ciudadanos".

Manifestó que se hace conciencia a empresarios y ciudadanos de continuar cuidando el medio ambiente.

Magisterio

López Obrador reiteró que se encuentra abierto el diálogo con los maestros para mejorar la educación y si hizo falta algo por agregar en la Reforma educativa será revisado, pues su gobierno no es inflexible y para eso es el diálogo con líderes del magisterio, aunque si no hay acuerdo se respetará el derecho a disentir.

"Todo aquello que signifique mejorar la educación, tiene que ser tomado en cuenta", afirmó.