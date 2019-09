Afirma AMLO que no cancelará contratos que se dieron por reforma Energética

ADN40 -

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se van a cancelar los contratos que se entregaron a empresas a raíz de la reforma Energética. "El petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado mexicano, es de la nación, y no se modificarán los términos de la Reforma Energética, ya que se cuenta con el 80% del potencial petrolero", dijo.

"No se van a cancelar los contratos, no vamos a ir a pleito. Nada más que si no hay producción en esos contratos que se entregaron no podemos nosotros decir que van a continuar entregándose concesiones. Lo que estamos ahora haciendo es con la participación del sector público, con Pemex".

López Obrador dijo que busca que a partir de 2021 los excedentes de Pemex ayudarán a financiar el desarrollo nacional. Agregó que para lograr el desarrollo de México en un primer lugar se logrará aplicando la austeridad y evitando la corrupción.

"Para tener más bienestar es necesario mantener cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y aumentarle dos elementos más al plan. Uno, la recuperación del sector energético, porque significa ingresos para la nación".

"Aun cuando quisieron acabar con Pemex sigue siendo a nivel mundial de las empresas más rentables y va a ser mucho más. Y dos, que se logre más crecimiento económico, porque al tener más crecimiento económico es empleos, es bienestar".