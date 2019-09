Afirma AMLO que Gobierno 'ya está de pie'

Por: Redacción





El presidente Andrés Manuel López afirmó que el gobierno federal -que ha comparado con elefante reumático, terco y mañoso- "ya está de pie", por lo que llamó a trabajar en unidad para empujarlo y que las cosas marchen bien.

"La política es asunto de todos y yo necesito de todos ustedes de que me ayuden, porque recibimos un elefante echado, reumático, mañoso, ya logramos pararlo, pero falta empujarlo para que camine y eso cuesta trabajo", refirió López Obrador.

"Se acata, pero no se cumple, entonces hay que estar diario, diario. A mí me ayuda que soy un poco terco y no me doy por vencido a la primera. Pero todos tenemos que ayudar a que las cosas marchen bien".

Durante su gira en la Sierra hidalguense, que es la única opción para 14 municipios de alta marginación de Hidalgo y Veracruz, el presidente realizó un recorrido y conoció las carencias y necesidades de la comunidad.