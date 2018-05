Adolescente que mató a una niña es puesto en libertad

Redacción

Javier "O" de 16 años de edad, fue puesto en libertad con brazalete electrónico luego de 6 meses de prisión preventiva.

El joven criminal conocido como "El Demonio" había sido aprisionado porque causó lesiones en un individuo al que intentó asaltar.

En 2016, Javier asesinó con un cuchillo a su novia Diana Lizeth de apenas 11 años. La menor perdió la vida luego de ser apuñalada en más de 30 ocasiones.

Sin embargo, Javier no enfrentó el proceso legal porque en aquel entonces tenía 13 años, motivo por el que fue puesto en libertad.

En los últimos 2 años el joven continuó involucrándose en múltiples casos de robos y agresiones.

Su reciente liberación por la medida cautelar del brazalete electrónico ha causado descontento y temor entre los residentes de Monclova.

En 2016 Javier habló con los medios de Coahuila ante quienes describió el asesinato de Diana Lizeth.

"Mientras yo tomaba agua, ella me amenazó con un cuchillo; me quiso poner uno, pero está bien mensa, estaba bien mensa, lo estiré y se cayó, se pegó en la nuca y me subí arriba de ella. No sé como salió el otro cuchillo, pero ya traía dos, y le di en el cuello, bien feo, como 30 cuchillazos. Me acuerdo que había chorros de sangre, había en el piso como un litro, se había desangrado toda, de volada. Cuando vi toda la sangre corrí, pero vi mi pantalón lleno de sangre, me quité la sangre como pude, me fui a mi casa, enterré la ropa, porque sabía que si me veían iban a decir por qué traía eso.

"Yo quería agua, pero ella me dijo que me fuera con Naomi, y eso me enojó. Ella se encelaba. Como dos horas antes yo me había metido dos tabletas de Clonazepam (pastas), inhalado resistol. Me había tomado tragos de alcohol (caguamas), y un churrote (marihuana) que conseguía con mis camaradas. "

Durante la misma entrevista, el joven homicida había asegurado que se alejaría de las drogas y enderezaría su vida. Por lo visto no cumplió su promesa.

