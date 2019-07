Acusan que líder sindical de Notimex tenía hasta parejas "extramaritales" en nómina

Información nacional - 19/07/2019 11:35 a.m.

Por: Redacción





Sanjuana Martínez, directora general de Notimex, rindió informe sobre la agencia, el ajuste de personal, así como la detección de aviadores y nepotismo por parte del líder sindical, toda vez que reconoció que no habrá más corresponsales en el extranjero, ya que se requieren alrededor de 30 millones que no se tienen.

La titular de la Agencia Nacional de Noticias refirió que a su llegada se encontró una redacción desestructurada y estaba literalmente secuestrada por la mafia del sindicato que liderea Conrado García, ya que se detectó que había gente que no se paraba por la agencia por permisos sindicales, además de diversas plazas duplicadas, inexistentes, así como prácticas de nepotismo. "Encontramos desde la esposa, parejas extramaritales, hijos y familiares", enfatizó.

Martínez confirmó que la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos tres expedientes contra Conrado García, además de una averiguación previa por desfalco. "Presentó su renuncia hace un mes y no se la aceptamos porque tiene que responder, pero el señor ya no va. No estamos en contra de los sindicatos, sino contra la corrupción".

Según la directora de Notimex, la principal investigación que se realiza es que se encontró un "huachicoleo" de noticias y se encontró que había una agencia donde se recibía publicidad y pagos.

"El chayote estaba normalizado por trabajadores, había lista de aviadores", dijo.

Refirió que de los trabajadores despedidos, la mitad ya firmó su cheque de liquidación y del fondo de ahorro del sindicato, a la vez que la del resto ya tienen cita en la Junta de Conciliación.

Sin embargo, detalló que no todos los despedidos fueron por corrupción, sino que algunos fueron por reajuste de perfil.

Destacó que con su llegada se está transformando la agencia ya que se le ha pedido al personal que se encuentra actualmente que regrese a los métodos periodísticos de la entrevista, el reportaje, entre otros para nutrir la dependencia de información verídica.

La directora también señaló que tras su llegada a Notimex encontró que la redacción tenía censura porque no se podría hablar de ciertos temas, como fosas comunes, desaparecidos o críticas a funcionarios o al gobierno en turno; y aseguró que esa figura ya no existe.

Resaltó que hasta la fecha no ha recibido ninguna llamada del presidente López Obrador para ordenar una línea editorial: "La línea (editorial) es que no hay línea", dijo.

Por último, y al ser cuestionada sobre su elevado sueldo de 122 mil pesos, Sanjuana solo mencionó que fue la cifra que estaba en el tabulador y ella no lo eligió.

(Con información de ADN40 y agencias)