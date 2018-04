7 de cada 10 niños tienen deficiencias en matemáticas

Notimex - Las matemáticas son la materia que mayor reto representa para los alumnos de nivel básico, pues se calcula que siete de cada 10 niños aprenden de forma deficiente, lo que les acarrea problemas en preparatoria y universidad, afirmó la franquicia especializada en educación Kumon.

Consideró que si desde el nivel primaria no se atienden las deficiencias en su aprendizaje, "se vuelve una bola de nieve a futuro" y el alumno no logra dominarlas e incluso prefiera elegir "una carrera en donde no se toquen los números".



Alejandro Pérez Granados, gerente Académico de Kumon, resaltó que es en el nivel básico donde se deben atender los problemas de deficiencias en el aprendizaje.

Dijo que Kumon, un método de aprendizaje extraescolar que está presente en 50 países y atiende más de cuatro millones de alumnos, "intenta revertir este problema al enseñar a los menores a dominar las áreas de matemáticas y lectura".



Señaló en un comunicado que uno de los problemas es que los niños de primaria aprenden matemáticas pero no las dominan o tienen una comprensión adecuada de esa materia.

Por ello, ese aprendizaje se va olvidando de un año escolar a otro, lo que se vuelve "una bola de nieve" donde a nivel preparatoria, no saben dividir ni tampoco realizar operaciones con fracciones u otro tipo de ecuación matemática, indicó Pérez Granados.

Ante esto, la empresa tiene previsto en mayo ofrecer cursos de prueba gratuitos por 15 días para que los padres de familia y sobre todo los menores, puedan probar el método Kumon y lograr un dominio de esta materia en breve tiempo.

Kumon cumple 60 años de vida y 23 años de presencia en México, y a la fecha está ubicada entre las 20 mejores franquicias a nivel mundial, con 382 centros de enseñanza y mas de 40 mil estudiantes.

A lo largo de dos décadas en el país ha impartido el método a mas de 80 mil niños mexicanos y pretende incrementar esa cifra con el establecimiento de 28 centros más este año en diferentes estados de la República.