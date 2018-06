398 cuentas aseguradas en investigación a Anaya y Barreiro: PGR

Azteca Noticias - La PGR informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que derivado de la investigación por presuntas operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, en la se vincula al candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya y al empresario Manuel Barreiro, se han asegurado 398 cuentas bancarias.

En respuesta a una petición formulada por diputados y senadores sobre el estado que guardan las investigaciones, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, señala que el caso se encuentra en proceso de investigación en donde se ubica a 15 personas como imputadas, 4 cuentan con amparo que impide girar orden de aprehensión o, incluso, llamarlos a declarar, en ningún caso se mencionan nombres.

"Una vez que se cuente con todos los datos de prueba suficientes y las condiciones procesales lo permitan y dejen de surtir efectos las medidas suspensionales decretadas por diversos Jueces de Amparo, los servidores públicos a cargo de la investigación la determinaran conforme a derecho corresponda, indica el documento de la PGR enviado al Congreso de la Unión.

Se detalla que entre las diligencias realizadas, a la fecha, se han formulado requerimientos a instituciones bancarias de asuramiento de cuentas de 18 personas de 42 que están previstas. Además de 91 oficios de petición girados a diferentes instancias.

En el documento, la Procuraduría General de la República, informa de la existencia de 6 testigos, además de que se han girado 81 citatorios y/o notificaciones, se han realizado 13 inspecciones ministeriales, 33 acuerdos ministeriales, 7 actas de inspecciones y 83 entrevistas.

La PGR señala que parte de la información relacionada con las acusaciones e investigación en contra de Ricardo Anaya y Manuel Barreiro se ha hecho pública, por un particular, en redes sociales, no obstante aclara que otra parte, de "los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, al no haberse publicado se mantendrán en estricta reserva y confidencialidad de las actuaciones de la investigación".

La dependencia federal preciso "Se puede asegurar, categóricamente, que las investigaciones que realiza esta Unidad se rigen (bajo) los principios de probidad, lealtad, buena fe, exhaustividad e imparcialidad, por lo que, en el momento en que se encuentre reunidos los requisitos legales, se procederá conforme a derecho corresponda".