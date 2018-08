138 personas desaparecieron dentro de las instalaciones del Metro

ADN 40 - De acuerdo con organizaciones civiles, al menos 138 personas desaparecieron cuando ingresaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro entre 2015 y 2017, pues de acuerdo con familiares de las víctimas lo último que se supo de ellos, es que abordaron el Metro o se dirigían a él.

Familiares de César Trejo, quien desapareció hace dos años relataron su confusión por no volver a saber nada de él, pues lo último que supieron es que se quedó de ver con una persona en la Línea 12 para ir a su trabajo en Mixcoac.

"Desafortunadamente ya no salen y yo me pregunto si hay cámaras, entonces por qué no se ve que es lo que está pasando con las personas que desaparecen en el Metro". A través de cámaras de seguridad, los familiares confirmaron que sus familiares sí ingresan al Metro.

"Vi a mi hijo en las cámaras, se ve que va subiendo y llega al andén, pero como hay tanta gente, se pierde y ya de ahí se supone que sí se subió a ese vagón, pero nadie lo vio", explicó.

La Procuraduría de Justicia capitalina se negó a fijar una postura respecto a la denuncia de estas desapariciones bajo el argumento de que no es posible individualizar cuántas personas se pierden en el Metro.

Expertos señalan que es importante que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para saber dónde están las personas desaparecidas.