Y Felipe también dice estar listo para alcaldía regia

Iram Hernández

Por:

El panista y exalcalde de Monterrey Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, declaró estar listo para el reto de buscar la alcaldía regia, y ante la decisión del actual alcalde regio Adrián de la Garza Santos de ir por la reelección, el albiazul retó a que se comparen estadísticas entre ambas gestiones.

El también exdiputado federal quien va solo en la precampaña de Acción Nacional para la alcaldía regia, dijo estar listo para hacer labores de visitas a su militancia, pero viendo un panorama amplio no descartó que se den comparaciones entre su gestión y la del tricolor.

Es por ello que Felipe de Jesús Cantú anunció desde ayer que como único precandidato panista por la Alcaldía de Monterrey habría de estar muy cercano a la gente, esto tras la validación de su registro.

Cantú dijo que, con un equipo de cinco regidores y dos síndicos, arrancará una corta precampaña de 10 días, y aseguró que su precandidatura no se la debe a nadie y por lo mismo no aceptará imposiciones dentro de su equipo.

"Hoy inicio la pre campaña de visita a la militancia panista de aquí al 11 de febrero, será un trabajo muy rápido, voy solo y con mis regidores, estas acciones serán por secciones, pero visitaré a todos.

"Lo que si les digo es que seremos eficientes en toda la administración pública hasta en los traslados y aspectos de movilidad urbana... Lo que si pido es que la que la gente lleve una evaluación y la gente vea mejor, que en comparación de mi gestión es mejor que la de Adrián, pero que sea la gente que compare", destacó Cantú Rodríguez.

Sobre las recientes salidas del PAN y de cuadros como Iván Garza Téllez o bien Adalberto Madero Quiroga, el panista dijo respetarlo y ser congruente en su actuar.

"Ya somos grandecitos para tomar decisiones, espero que hayan tomado sus mejores decisiones", enfatizó.

El panista comentó que no hay ni ventaja ni desventaja en las aspiraciones de Adrián de la Garza Santos, pues ahora sería bueno el desarrollo de esta campaña, ello al subrayar que espera la contienda constitucional sea solo entre ellos dos en el gusto de las boletas por parte de la gente.

No voy a permitir imposición de nadie, me voy a asegurar de que cada persona honre el cargo que tiene desempeñándolo de la mejor manera posible. No se lo debo a nadie, se lo debo a la sociedad que ha opinado a través de encuestas a través del partido.

Por otra parte, dijo que Adrián de la Garza tiene una desventaja al ser el actualmente el alcalde, además de advertir que estará al pendiente de que no se utilicen recursos municipales para la campaña del munícipe.

(Ser Alcalde) es una desventaja para él porque no puede usar los recursos públicos, ya que estará a la vista de todos, y si lo hace habría que denunciarlo, añadió.