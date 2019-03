Y ahora opinan ciudadanos que Bronco se someta a revocación de mandato

El gobernador suma voces que le piden cumplir su palabra de ir a consulta sobre su permanencia en el cargo

Noticias de hoy - 12/03/2019 10:30 a.m.

INFO7

Por: David Torres



Ni a los legisladores, ni a los líderes de opinión, y ahora menos a los ciudadanos, se les olvida el ofrecimiento del Bronco, de preguntarles, en consulta pública, si están de acuerdo en que continúe o deje el cargo de gobernador.

Por eso le piden que aunque no esté vigente en la ley, se someta a una revocación de mandato.

"La gente está en contra de él, no lo quiere y no lo vamos a querer otra vez que sea gobernador, sí pierde porque no ha cumplido lo que dijo en su que iba hacer", dijo Felipa López.

"Sí, la gente está muy inconforme porque lo que ha dicho no lo ha cumplido, entonces es lo que la gente no le parece, entonces mucha gente no quiere que siga con el mandato".

"Que toda la gente dé sus opiniones para que ya él vea que toda la gente no está de acuerdo", afirmó Fresia Mendoza, del municipio de García.

"La gente no le cree nada, un buen papel no ha hecho", añadió Luis Gerardo.

Aunque ya pasaron 9 meses de las elecciones, lo que los nuevoleoneses aún tienen muy presente es que Jaime Rodríguez incumplió el compromiso de no dejar la gubernatura para irse a la aventura presidencial.

"Con la candidatura que tuvo a la Presidencia, que todos estuvieron en contra, no querían, siendo el primer gobernador independiente que gana, se esperaba que él terminara su mandato antes de buscar otro puesto, otro lugar y no lo cumplió", manifestó Omar García.

"Él había comentado antes de las elecciones presidenciales que no iba a ser postulado y él no cumplió, más que nada, debería de considerar a las personas, a los ciudadanos que ellos decidan", secundó Emilio Navas.

La conclusión de activistas es que en el juicio popular, el Bronco ya fue sometido a una revocación de mandato y lo perdió luego de que una encuesta la ubicara como el peor gobernador del país.