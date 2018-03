Y ahora culpan a vecina por daños en casas de Portal del Parque

Debido a que construyó una escalera, la inmobiliaria Casas Interra dice a vecina que afectó al resto de las viviendas; afectados acuden a citas con Infonavit y a la CEDH

01/03/2018

David Torres

Por:

INFO7 - Una de las 30 familias de la colonia Portal del Parque que tienen que desalojar sus casas con urgencia ahora es señalada por la inmobiliaria Casas Interra de ser la responsable de ocasionar fallas en el resto de las viviendas.

Una de las arquitectas de la empresa le dijo a Alejandra Guerrero, habitante del 111 B de la calle Portal del Fraile, que por haber construido una escalera las casas empezaron a cuartearse ya que la construcción no está diseñada para adecuaciones.

Y aunque según Protección Civil de García, la casa de Guerrero está en riesgo de caer, Interra no la desalojará ni pagará renta para ir a otro sitio ya que perdió la garantía al realizar la adecuación.

"Por haber construido hace seis meses la escalera ahora me echan la culpa de que dañe toda la colonia, esto es ridículo", señaló.

"La arquitecta me dice que, si acaso, sólo me van a traer unos barrotes para que no se caiga el techo", afirmó.

Este lunes, Guerrero nuevamente se manifestó contra el daño que presentan sus viviendas que hasta el momento no han sido resueltas por la empresa.

Un grupo de afectados fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la delegación de Infonavit para exponer sus casos.