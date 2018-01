Y activistas piden indagar uso de propaganda en materiales didácticos...

Iram Hernández

Por:

Activistas sociales y líderes de opinión reprobaron que Jorge Castillo, titular del Cecyte, entre sus 11,000 alumnos promueve en forma poco discreta la alternativa electoral “independiente”.

Al respecto Gilberto Lozano del Congreso Nacional Ciudadano demandó que también se indague el uso de propaganda en materiales didácticos, al considerar esta acción como un desvío de recursos, por lo que el gobernador interino, Manuel González debe responder.

“Para el Congreso Nacional Ciudadano la participación de funcionarios estatales en materia de la promoción de Jaime Rodríguez en su candidatura es un robo, un fraude, es un asunto delicado, porque significa robarle el dinero a los nuevoleoneses para sus propósitos personales.

“En estos momentos el principal responsable de cualquier minuto de un trabajador cualquier mal uso de un recurso del gobierno de Nuevo León cae directamente como acusado o sospechoso de delito, Manuel González mandatario interino.

“A partir de este momento no es El Bronco, eso tendrá una problemática por el lado electoral, no, el que está incurriendo en un delito delicado se llama Manuel González y al no ser capaz de controlar a los empleados pagados con los impuestos de los ciudadanos”, enfatizó el líder del CNC.

El Horizonte publicó que en una presentación que encabeza todos los textos didácticos a los que los alumnos pueden acceder en línea (y que después se imprimirán), el funcionario lanza un mensaje titulado “2018, El Nuevo Espíritu”, en el que pide a los destinatarios trabajar “para hacer nuestros deseos una realidad”.

El funcionario, quien fue nombrado por “El Bronco” como el apoderado legal de su actual plataforma política electoral, resalta en el texto público a los candidatos independientes, al decir que “nuestros deseos son tener una mejor comunidad y un mejor México”.

Asimismo, Ernesto Cerda del Instituto de Estudios Estratégicos (Incide), apuntó que a todas luces se está incurriendo en una irregularidad que debe de ser investigada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), ante las malas prácticas que persisten en el gobierno independiente.

“De acuerdo a la ley de la materia, esto si es un desvío de recursos y se debe de denunciar ante la Auditoría Superior para fincar responsabilidades”, enfatizó Cerda.

Por su parte el titular de Vertebra AV, Luis Gerardo Treviño, destacó que se debe de aplicar la ley para que la ciudadanía perciba que se ejerce el estado de derecho y que las malas acciones, con intensión, o por ignorancia deben asumir las consecuencias.

“Hay que denunciarlo ante las autoridades electorales y también ante los órganos de control. Queremos ver que hagan cumplir la ley con las consecuencias de derecho aplicables”, destacó Treviño.