Vota Rosa Elvira Orta y denuncia irregularidades

Tras emitir su sufragio en una escuela primaria ubicada en la colonia Alfonso Martinez Domínguez, la aspirante a alcaldesa señaló que gente ajena al proceso se introduce a las casillas.



"El partido Independiente se ha estado metiendo a las casillas, ellos llegan y se meten sin más ni más, porque ellos son los que tiene aquí la disque autoridad, la verdadera autoridad no es cuando se violentan tus derechos, la verdadera autoridad resguarda tus derechos", mencionó la candidata.

Orta Sánchez explicó que lo hacen como presión para seguir manteniendo ese municipio Independiente.

"Quieren seguir en el poder, nosotros tenemos bien claro, siempre le dije a mi equipo, no es una contienda normal, no es una contienda como otro municipio. Tienen que tomar en cuenta, les di muchas conferencias de no tener el temor, que no permitan intimidarse, porque la contienda no sólo es contra el municipio, si no el gobierno del estado".

La aspirante tricolor indicó que desde anoche le pusieron patrullas municipales afuera de su casa, para intimidarla.

Rosa Elvira Orta señaló que esperará los resultados en su comité de campaña.